O görüntü Ürdün’de çekildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, sosyal medya
da ve haber sitelerinde yayımlanan köpek yavrusu
nun ölümüne yönelik Suriyeli çocuklara karşı provokasyon içeren haber ve videoya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Sakarya
'nın Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverlerin, patileri ve kuyruğu kesilmiş köpeğin yerde kıvrandığını gördükleri ve veterinere götürülen ağır yaralı köpeğin daha sonra tedavisi için getirildiği İstanbul
'da bir veteriner kliniğinde öldüğünün haberleştirildiği hatırlatıldı. Konuya ilişkin sosyal medyada ve haber sitelerinde bir videonun yayımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olay ile ilgili 16.06.2018 tarihinde birçok sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanan videonun 2017 tarihinde Ürdün'de çekildiği ve görüntülerdeki mekanın, Sakarya'da meydana gelen olayın gerçekleştiği ormanlık alan ile örtüşmediği tespit edilmiştir. Söz konusu olayda, Suriyeli sığınmacı
lara yönelik provokasyon amaçlı paylaşılan videonun sonu kesildiği ve tamamı izlenildiğinde bahse konu videonun art niyetli kişiler tarafından ülkemizde yayımlandığı değerlendirilmiştir." İYİ PARTİ'NİN NEFRET SÖYLEMİNE TEPKİ YAĞDI
Emniyet'in
uyarılarına rağmen, Sakarya'da yaşanan köpek vahşeti üzerinden algı operasyonları sürdü. Ürdün'de çekilen görüntüler bu olaya aitmiş ve Suriyeli çocuklar tarafından yapılmış gibi paylaşıldı. İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ise olayı bahane ederek Suriyeli çocuklara nefretini dile getirdi. Aslan, "Ama gerçek olan şu ki savaş ve nefretle büyümüş milyonlarca mülteci çocuk var içimizde, büyük bir sorunla karşı karşıyayız!" ifadelerini paylaştı. KEPÇE OPERATÖRÜ TUTUKLANDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. tutuklandı. Olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.sevk edilen
evk edilen İ.M., sorgusunun ardından "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 KÖPEK DAHA ZEHİRLENDİ Sakarya Üniversitesi
kampusunda köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin telef olduğunu gördü. Sezer, 2 yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Köpekleri ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti.