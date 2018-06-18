Organize çetelerin organize avcıları

İstanbul Organize Şube
, suç örgütleri ve organize çetelere büyük darbe vurdu. Gasp yapma, darp, tehdit, adam kaldırma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah imalatı ve ticareti, rüşvet ve adam yaralama başta olmak üzere farklı suçlara karışan organize suç çetelerinin çökertilmesinin yanı sıra; geçmişte İstanbul'da işlenen ve hesaplaşma amacıyla işlendiği değerlendirilen sır cinayetler de aydınlatıldı. 252 polisin başarıyla görev yaptığı şube, son 1.5 yılda 108 operasyon düzenledi, 108 ayrı suç örgütünü çökertti. 17 aylık sürede 2 bin 262 şüpheli gözaltına alındı. 30 YILLIK KAN DAVASI ÇIKTI
Yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 22 çete çökertildi. Faili meçhul kalan sır cinayetler aydınlatıldı. Bu yıl 23 Şubat'ta Ataköy'de sabah sporunda silahlı saldırıda öldürülen Kemal Serdar Sitoçi (69) cinayeti çözüldü. Perde arkasından 30 yıllık kan davası
çıkan cinayetle ilgili tetikçiler dahil 38 şüpheli yakalandı. Beşiktaş'ta otelden çıkışta çapraz ateşle suikasta uğrayan 'hayalet' kod adlı Azeri mafya lideri Rövşen Caniyev'in (41) intikamını almak için Azerbaycan
'dan gelen 3 tetikçi ve tetikçileri 5 milyon dolar karşılığında anlaşan suç çetesi de polise takıldı, yeni bir cinayetin önüne geçildi. Geçen yıl 28 Şubat'ta ağabeyi Erhan Timuroğlu
(40) tarafından öldürülen bankacı Ceylan Timuroğlu (24) cinayeti de aydınlatıldı. Cinayetin yanı sıra başka suçlara da karışan Erhan Timuroğlu ve bağlantılı olduğu 14 çete üyesi 260 gün sonra kıskıvrak ele geçirildi. 2016'da Bahçelievler'de Ali Bayram'ın öldürülmesi başta olmak üzere farklı suçlara karışan ve "Maskeli Beşler" çetesi de polis operasyonuyla çökertildi.
EN KRİTİK DOSYA ŞERİFİ ZİNDAŞTİ
Polis, çek-senet tahsilatları yapan, haraç toplayan çetelere de göz açtırmadı. Organize Şube'nin en önemli operasyonlarından biri de farklı ülkelerde 10 farklı cinayetle ismi anılan İranlı zehir tüccarı Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarına yönelik oldu. 9 adamıyla yakalanan Zindaşti ile ilgili hazırlanan dosya kapsamında çözülen bir diğer sır cinayet ise Maslak'ta 2017'de öldürülen İran asıllı İngiliz vatandaşı medya patronu Saeed Karimian cinayeti oldu. Operasyonlarda, Zindaşti'nin FETÖ
bağlantıları da deşifre edildi... FETÖ'YE 302 OPERASYON
Polis, son 17 ayda, FETÖ'ye yönelik 186 operasyonda bini aşkın şüpheliyi gözaltına aldı. 2016'dan beri yapılan baskın sayısı ise 302.