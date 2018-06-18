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/’ya şafak vakti baskın: 17 gözaltı

’da bölücü terör örgütü /’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 07:18 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 07:37
PKK/KCK’ya şafak vakti baskın: 17 gözaltı
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü () ekipleri, şafak vakti bölücü terör örgütü /'ya yönelik operasyon düzenlendi. Özel hareket lerinin de desteği ile daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat timleri baskınlarda kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Operasyon da 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlıların, bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ileri sürüldü.
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PKK/KCK’ya şafak vakti baskın: 17 gözaltı
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