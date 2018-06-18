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’da otomobil devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 14:13
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı
Kaza, Hilvan ilçesine bağlı bağlı Gölcük kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. , sürücü ve otomobilde bulunan 3 yaşındaki Damla S. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Damla S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı
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