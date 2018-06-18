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Son Dakika: 4 yaşındaki 'in cansız bedeni bulundu

'nın endi ilçesinden acı haber... sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki ' in cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 13:57
Son Dakika: 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedeni bulundu

'nın endi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki ' in cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, arama- kurtarma ekipleri tarafından Selendi Çayı'ndan çıkarıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

MİNİK RÜZGAR SEL SULARINA KAPILMIŞTI

Manisa'nın Selendi İlçesi'nde geçtiğimiz akşam etkili olan sağanak yağışın şiddetini azaltmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda annesi Dudu Özdemir'le sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu annesinin elinden kayarak sulara kapılmıştı.

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Son Dakika: 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedeni bulundu
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