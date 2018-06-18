Son Dakika: 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir' in cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, arama- kurtarma ekipleri tarafından Selendi Çayı'ndan çıkarıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

MİNİK RÜZGAR SEL SULARINA KAPILMIŞTI

Manisa'nın Selendi İlçesi'nde geçtiğimiz akşam etkili olan sağanak yağışın şiddetini azaltmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda annesi Dudu Özdemir'le sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu annesinin elinden kayarak sulara kapılmıştı.