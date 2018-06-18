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Son Dakika Haber: Maçka Deresi'ne düşen aracın sürücü 18 gündür aranıyor

Son dakika haberi... 'un Maçka ilçesinde hafif ticari aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü 'ü (53) arama çalışmaları, 18'inci gününde sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 12:19
Son Dakika Haber: Maçka Deresi'ne düşen aracın sürücü 18 gündür aranıyor

Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. , 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracı ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı ancak Öztürk'e ulaşılamadı. Akıntının çok kuvvetli olduğu Maçka Deresi'nde zor şartlarda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi ve güvenlik korucuları arama çalışmalarına devam ediyor.

''HİÇ DEĞİLSE ÖLÜSÜN BULALIM''

Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ün ailesi de en acı bayramı yaşadı. Dere kenarında bayrama giren acılı eş , derede yoğun bir arama çalışması başlatıldığını belirterek, "2 gündür derenin içerisinde de aranıyor. Bulunmasını istiyoruz. Pantolonu bulundu, cüzdanı bulundu. Bu derede bu kadar insanlar bulunduysa herhalde o da bulunur. Hiç değilse ölüsünü bulalım" dedi.

Üçel Öztürk'ün eşi Sevilay Öztürk, oğlu Sercan Öztürk ile ağabeyi de dere kenarında bekleyişlerini sürdürüyor.

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