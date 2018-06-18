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’de den atılan lar izdihama neden oldu

, ’de bir in üst katlarından atıldığı gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 09:45
Taksim’de otelden atılan paralar izdihama neden oldu

'de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, sı olan Renminbi'yi in üst katlarından aşağıya atmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi.

KİM NEDEN YAPTI BİLİNMİYOR

Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Taksim’de otelden atılan paralar izdihama neden oldu
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