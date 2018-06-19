Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Baraj gölünde alabora olan bottakileri kurtarmak isterken...

Baraj gölünde alabora olan bottakileri kurtarmak isterken...

'in ilçesindeki 'nde alabora olan bottaki 6 yi kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 05:58
Baraj gölünde alabora olan bottakileri kurtarmak isterken...

Alınan bilgiye göre, 'nde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu bot alabora oldu. Suda bota tutunarak hayatta kalmaya çalışan ler bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

İmdat çağrısına kayıtsız kalmayan bir kişi, yanına aldığı iki boş bidonla yüzerek alabora olan botta kurtarılmayı bekleyenlerin yanına ulaştı.

ÇIRPINARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Bidonları bıraktıktan sonra yeni bidonlar almak için kıyıya yönelen bu kişi, bir süre sonra suyun içinde çırpınarak gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan yardım ve sağlık ekibi ile köylüler başka bir tekne ile hızlıca bota erişerek önce buradaki kazazedeleri kurtardı.

Ekipler daha sonra kazazedeleri kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişiye ulaştı. İsminin Levent Oral (50) olduğu belirlenen vatandaş, ilk müdahalenin ardından kıyıya çıkarıldı ve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesisevk edilenlen Oral, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Göl kıyısında güvenlik tedbiri alan jandarma ekibi, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Baraj gölünde alabora olan bottakileri kurtarmak isterken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN