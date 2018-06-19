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'de dövdüğü annesi hayatını kaybetti!

'nin Kürtün ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen 'nın (45) dövdüğü annesi (75) yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:39
Gümüşhane'de dövdüğü annesi hayatını kaybetti!

Olay, saat 14.00 sıralarında Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylası'nda meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesi nüfusuna kayıtlı , şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kızı ile birlikte yaylaya çıktı. Ayşe Balta, kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açarak dışarı çıkan , annesine saldırdı. Ayşe Balta, aldığı darbeler ile yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Havva Balta'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gümüşhane'de dövdüğü annesi hayatını kaybetti!
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