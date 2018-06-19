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Son dakika: Hafta sonuna kadar sağanaklara dikkat!

Son dakika haberi: hafta sonuna kadar sağanak uyarısında bulundu. yerel olarak etkili oluyor ama hafta sonuna kadar sürecek. Yağışlar cumartesi gününden itibaren azalacak. İşte son tahminleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19.6.2018 08:44 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 08:50
Son dakika: Hafta sonuna kadar sağanaklara dikkat!

Yer yer etkili olan lar aniden bastırıp vatandaşa zorlu anlar yaşatıyor. 'nin tahminlerine göre yağışlar bir süre daha devam edecek. Tüm hafta bölge bölge kendini gösterecek olan sağanak yağışlar cumartesi gününden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Yağışlı hava cumartesiye kadar yer yer etkili olurken pazar gününden sonra yurdu terk etmeye başlayacak.

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Son dakika: Hafta sonuna kadar sağanaklara dikkat!
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