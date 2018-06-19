Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal medyadan "Katilimi tanıyorum" dedi, ölü olarak bulundu

Sosyal medyadan "Katilimi tanıyorum" dedi, ölü olarak bulundu

'in Nizip ilçesinde yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirlenen gencin sosyal medya hesabından 3 hafta önce yaptığı tel örgüler önünde çekilmiş fotoğraf ve "katilimi tanıyorum" paylaşımı dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 14:25
Sosyal medyadan Katilimi tanıyorum dedi, ölü olarak bulundu

'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi yakınlarında piknik yapan vatandaşlar, hareketsiz yatan bir şahsı görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, şahsın av tüfeği ile açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirlerken şahsın 25 yaşındaki P. olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Ölen şahsın Bayramın birinci günü cezaevinden çıktı ileri sürüldü. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Daha sonra gencin cenazesi morgdan alınarak, defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldü.

"KATİLİMİ TANIYORUM" PAYLAŞIMI

Gencin, sosyal medya hesabından 26 Mayıs'ta yaptığı yaptığı paylaşımda ise tel örgüler önünde çekildiği fotoğraf ve "katilimi tanıyorum" yorumu dikkat çekti. Mehmet Salih P'nin paylaşımında, "Ben En azından Katilimi Tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir kalpte kim vurduya Gideceksin..!" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika! KKTC'de babasını dövüp, annesini bıçaklayan şüpheli hakkında flaş karar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyadan "Katilimi tanıyorum" dedi, ölü olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN