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'da genç okutmana öğrenci i

'da öğretmenine aşk mektubu yazan ve hediyeler gönderen yabancı uyruklu öğrencinin bir yıla kadar hapsi istendi.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 09:29
Trabzon'da genç okutmana öğrenci tacizi

(KTO) Yabancı Dil Yüksek Okulu'nda 4 yıldır okutman olarak görev yapan Gökçe Y.'ye, kendisinden ders alan uyruklu Davıt Mikeladze'den bir mektup geldi. Mektubunda aşkını dile getiren Mikeladze, hocasına evlenme teklifinde bulundu. Gökçe Y.'nin ofisine oyuncak ayı ve çiçek bırakan , ayrıca derste telefonuyla gizli çektiği fotoğrafları Facebook üzerinden hocasına gönderdi.

ÖĞRENCİSİNİ ŞİKAYET ETTİ

Gürcü öğrencinin yaptıklarından bunalan Gökçe Y., önce uyardı. Uyarılara rağmen Mikeladze, okutmana hediyeler göndermeye ve fotoğrafını çekmeye devam etti. Bunun üzerine Gökçe Y., kendisini rahatsız eden Gürcü öğrenci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Davit Mikeladze, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Gürcü öğrenci hakkında kişilerin huzur ve sükünunu bozduğu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. (Habertürk)

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Trabzon'da genç okutmana öğrenci tacizi
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