Zincirleme şantaj’ davası

İşadamı Uğur Akkuş
, geçtiğimiz mayısta anlaşmalı boşandığı eski eşinin kendisinden 50 milyon lira istediğini aksi takdirde kendisine "Parayı vermezsen savcıya gideceğim, seni bitireceğim, rezil edeceğim" gibi sözlerle şantajda bulunduğunu ileri sürdü. Akkuş'un ihbarı sonrası Gonca Akkuş
hakkında soruşturma başlatıldı. İşadamı Akkuş'un arkadaşı dosyada tanık olarak ifade verdi ve Gonca Akkuş'un Uğur Akkuş'u aradığı sırada yanında olduğunu ve Gonca Akkuş'un şantajda bulunduğunu anlattı. Gonca Akkuş ise suçlamaları reddetti. Hakkında, "Zincirleme şantaj" suçundan dava açılan Gonca Akkuş'un 3 yıla kadar hapsi istendi. Manken Ebru Şallı
ile yaklaşık bir yıldan bu yana aşk yaşayan Uğur Akkuş, geçen mayısta eşi Gonca Akkuş'tan anlaşmalı olarak boşanmıştı.