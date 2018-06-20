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3 aracın karıştığı da 7 kişi yaralandı

'da 3 aracın karıştığı trafik sında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 07:58 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 07:58
3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
, Cengiz Topel Caddesi ile Paşaköşkü Mahallesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Andaç Berktaş yönetimindeki 44 BE 684 plakalı otomobil ile Zafer İnönü Pekcan yönetimindeki 34 PV 1644 minibüs ve Kürşat Özhan idaresindeki 44 AB 389 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada, Kürşat Özhan, Fatma Çelik, Özge Bektaş, Meleksu Bektaş, Şirin Abay, Rüzgar Zeynep Abay ile Yunus Emre Durgun yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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