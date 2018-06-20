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cezaevinden çıktı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018
ismiyle tanınan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun ' veya uyarıcı madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraatine karar verildi.
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla Ezhel, polis tarafından, 23 Mayıs'ta, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Beraat kararının ardından rap'çi Ezhel, Maltepe Cezaevi'nden tahliye oldu. Rap'çi Ezhel'i cezaevi önünde çok sayıda yakını ve hayranı karşıladı.
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Ezhel cezaevinden çıktı
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