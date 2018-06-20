Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kayseri'de yıldırım isabet eden 70 hayvan telef oldu

'de yıldırım isabet eden 70 hayvan telef oldu

'nin Pınarbaşı ilçesinde yıldırım isabet eden 57 küçükbaş ve 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 09:21

Yılmaz Kurşun'a ait, 13 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra yıldırım isabet etti.

Ahırdaki 13 büyükbaş hayvanın bu nedenle telef olduğu belirtildi.

Mehmet Avşar'ın ise yaylada otlattığı 57 küçükbaş hayvanı, isabet eden yıldırım nedeniyle telef oldu.

Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada küçükbaş hayvanlarını ahıra götürmek üzereyken yıldırım isabet ettiğini söyledi.

Ne olduğunu anlayamadıklarını dile getiren Avşar, "Çok korktuk. Durumu yetkililere haber verdik. 57 hayvanım telef oldu. Büyük mağduriyet yaşıyorum." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de yıldırım isabet eden 70 hayvan telef oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN