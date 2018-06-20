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'Sende ölüm büyüsü var' deyip 2 milyon TL dolandırdılar

'da 'ölüm büyüsü' yapıldığı ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesini 2 yılda 2 milyon lira dolandıran ve eşi hakkında, 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 14:42
'Sende ölüm büyüsü var' deyip 2 milyon TL dolandırdılar
Antalyalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve eşi hakkında hazırlanan iddianamede, dikkat çekici bilgiler yer aldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Tali Yüksel Yeşilot'un 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle ' ve ''dan 24 yıla kadar, Öznur Yeşilot'un 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.

'ÖLÜM BÜYÜSÜ' VE 'CİN ÇIKARMA' BAHANELERİ...

İddianamede, Tali Yüksel Yeşilot'un, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri iyileştirdiği, manevi gücü ile birçok hastayı seanslar ve uygulamalar yaparak iyi ettiği şeklinde ün yaptığı belirtildi. Sanığın 'rızık' adı altında cinlere okutacağı bahanesiyle mağdurlardan yüksek miktarda para aldığına işaret edilen iddianamede, Tali Yüksel Yeşilot'un uyuşturucu madde vererek kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu da ileri sürüldü. Tutuklu çiftin, 'ölüm büyüsü' olduğu iddiasıyla ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesinden, 2 yılda toplam 2 milyon TL aldığı kaydedildi. İddianamede Tali Yüksel Yeşilot'un, İ.O.'nun kızı E.O.'ya, içinde cinler olduğu iddiasıyla cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR ETTİLER

Sanıkların büyü bozma, cin çıkarma ve muska yazma gibi mizansenlerle dini duyguları istismar ederek aldattığı kaydedilen iddianamede, bu şekilde haksız menfaat elde ettikleri kaydedildi. Tali Yüksel Yeşilot'un kadın müştekileri cinle ve hastalıkla korkutarak manevi baskı uyguladığı ve tespit edilemeyen uyuşturucu maddeler vererek sistematik bir şekilde psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici etkiler oluşturduğu da öne sürüldü.

İddianamede şikayetçi olarak yer alan diğer 7 kişi de benzer suçlamalarda bulunarak, sanıklara değişen miktarda para verdiklerini söylediği aktarıldı.

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