Son dakika! Eşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemi
Edinilen son dakika bilgisine göre, Edirne'de tartıştığı eşi Kıymet Özkan'ı (81) keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İsmail Özkan (81) hakkında, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 'eşini canavarca bir hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamedeki ifadesinde bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü itiraf eden Özkan, "Keserle kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.