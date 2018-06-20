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Son dakika! Eşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemi

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'de tartıştığı eşi Kıymet Özkan'ı (81) keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İsmail Özkan (81) hakkında, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 'eşini canavarca bir hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamedeki ifadesinde bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü itiraf eden Özkan, "Keserle kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 12:28
Son dakika! Eşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemi

81 YAŞINDAKİ EŞ KATİLİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca Sokak'taki bir apartmanda oturan 3 çocuk ve 8 torun sahibi İsmail Özkan, geçen Mayıs ayında çıkan tartışmada eşi Kıymet Özkan'ı keserle başına defalarca vurarak öldürdü.

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Son dakika! Eşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemi
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