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Son Dakika Haber: 'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İl Başkanlığı'nın Beyoğlu'nda düzenleyeceği yürüyüş nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 12:25
Son Dakika Haber: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Başkanlığı'nın organize ettiği, saat 18.30'da başlayarak İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar sürecek yürüyüşle ilgili saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi, Kumbaracı Yokuşu belirlendi.

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Son Dakika Haber: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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