Suriyeli Dima öldürüldü bebeği kucağında bulundu

Bursa
'da korkunç bir cinayet işlendi. Suriye uyruklu Dima Aşaelim (18) evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Dima Aşaelim, 1.5 yıl önce Muhammet Kasım ile evlendi. Genç kadının eşi Muhammet Kasım, saat 11.30 sıralarında garson olarak çalıştığı lokantaya gitti. Bir süre sonra Dima'yı ziyarete gelen kardeşi Valiht Aşaelim, zili çaldı ancak kapı açılmadı. Annesinden aldığı anahtarla eve giren Valiht Aşaelim, kız kardeşini kanlar içinde ölü olarak buldu. Bıçaklanarak öldürülen genç kadının kucağındaki 7 aylık oğlu Hasan Kasım, alınıp akrabalarının evine götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını araştıran polis, Dima Aşaelim'in eşi Muhammet Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim'i gözaltına aldı.