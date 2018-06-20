Veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı

Olay, 13 Ekim 2017'de Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Veteriner Uğur G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile bir süre ilişki yaşadı. Uğur G.'nin eşinden boşanması için baskı yaptığı M.K. kabul etmeyince ilişkileri son buldu. Uğur G., bir süre sonra kadına kocasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını atarak, buluşmaya gelmediği takdirde yanındaki kocasına her şeyi anlatacağı yönünde tehditte bulundu. Buluşmayı kabul eden M.K.'yi aracıyla alan Uğur G., silah zoruyla çiftlik evine götürdü.

