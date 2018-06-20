Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı

Veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı

’ın Çaycuma ilçesinde veteriner Uğur G.’nin (49), evli M.K. (35) adlı kadını silah zoruyla çiftlik evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 29 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 16:09
Veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı

Olay, 13 Ekim 2017'de Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Veteriner Uğur G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile bir süre ilişki yaşadı. Uğur G.'nin eşinden boşanması için baskı yaptığı M.K. kabul etmeyince ilişkileri son buldu. Uğur G., bir süre sonra kadına kocasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını atarak, buluşmaya gelmediği takdirde yanındaki kocasına her şeyi anlatacağı yönünde tehditte bulundu. Buluşmayı kabul eden M.K.'yi aracıyla alan Uğur G., silah zoruyla çiftlik evine götürdü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN