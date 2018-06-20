Son Dakika Haber: Adana'da yağmacı sevgililer yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 kez birden fazla kişiyle yağma ve birden fazla kişi ile tehdit suçuna karışmaktan 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cebrail Çoban'ın (52) yine 2 kez birden fazla kişiyle yağma ve birden fazla kişiyle tehdit suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Elife İ.'nin (46) sevgili olduğunu ve birlikte yaşadığı öğrenen polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının zaman zaman Levent Mahallesi'ndeki semt pazarında çalıştığını saptadı. Kadını yakın takibe alan polis, iki sevgiliyi evin önünde yakaladı. Yanlarında kimlikleri olmayan zanlılar, kendilerinin aradıkları kişiler olmadığını ileri sürdü. Polisin emniyete götürüp parmak izi aldığı şahısların aranan hükümlü sevgililer olduğu ortaya çıktı.

Cebrail Çoban ve Elife İ., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonrada cezaevine götürüldü.