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Son Dakika Haber: 'da cı sevgililer yakalandı

'da ve birden fazla kişiyi tehdit etmekten 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan sevgilisi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 09:23

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 kez birden fazla kişiyle ve birden fazla kişi ile tehdit suçuna karışmaktan 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'ın (52) yine 2 kez birden fazla kişiyle yağma ve birden fazla kişiyle tehdit suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Elife İ.'nin (46) sevgili olduğunu ve birlikte yaşadığı öğrenen polis harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının zaman zaman Levent Mahallesi'ndeki semt pazarında çalıştığını saptadı. Kadını yakın takibe alan polis, iki sevgiliyi evin önünde yakaladı. Yanlarında kimlikleri olmayan zanlılar, kendilerinin aradıkları kişiler olmadığını ileri sürdü. Polisin emniyete götürüp parmak izi aldığı şahısların aranan hükümlü sevgililer olduğu ortaya çıktı.

Cebrail Çoban ve Elife İ., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonrada cezaevine götürüldü.

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Son Dakika Haber: Adana'da yağmacı sevgililer yakalandı
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