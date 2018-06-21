Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 18 yaşındaki Selen'den 9 gündür haber alınamıyor

18 yaşındaki Selen'den 9 gündür haber alınamıyor

’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki ’dan 9 gündür haber alınamıyor. Her yerde aranan Selen için emniyet ekipleri seferber oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 10:53
18 yaşındaki Selen'den 9 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan (18) geçen hafta Çarşamba günü saat 11 gibi evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi tüm aramalarına rağmen Selen'e ulaşamayınca durumu emniyete bildirdi.

1 ay sonra düğünlerinin olduğunu belirten baba Tarık Sarı, kızının korkmasına gerek olmadığını, iyi olduğunu bilmek istediklerini söyledi. En son evinin önünden lacivert bir arabayla uzaklaştığı belirtilen genç kızın ailesi, görenlerin insanlık namına 155 polis imdatı aramalarını istedi.

Emniyet güçlerinin genç kızı aramaya devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
18 yaşındaki Selen'den 9 gündür haber alınamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN