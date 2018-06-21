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Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

'da 13 yaşındaki C.Y., babasına ait minibüsü evlerinin önünden kaçırdı. Arkadaşı ile şehir turu yapan C.Y., ilk önce bir motosiklete çarptı. Buradan kaçmaya çalışan C.Y., ile arkadaşı 100 metre ileride bulunan bir ağaca çarparak yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 10:56
Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. babasına ait 01 C 2473 plakalı minibüsü babasının haberi yokken evin önünden kaçırdı. 14 yaşındaki arkadaşı M.A.U. ile şehir turu yapan C.Y., Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi'nde Harun Eren (39)'in kullandığı 70 FU 611 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırlarken, C.Y. ise minibüs ile olay yerinden kaçmaya başladı. C. Y. kaçtığı kaza yerinin 100 metre ilerisinde yol ortasındaki refüjde bulunan bir ağaca çarparak durdu. Kazada C.Y. ve minibüste bulunan M.A.U. yaralandı.

"AĞABEY BENİ İYİ ÇEK"

Çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Devlet Hastanesi'kaldırılanlan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.Y.'nin hastaneye girişi sırasında gülerek "Ağabey sen beni iyi çek" demesi dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı
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