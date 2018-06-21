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Valiliği'nden çalışmalarıyla ilgili açıklama

Valiliği, 2018 Pazar günü yapılacak olan ler nedeniyle Cuma ve Cumartesi günü siyasi partilerin İstanbul'da yapacakları propaganda çalışmaları nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğundan mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 15:33
İstanbul Valiliği'nden seçim çalışmalarıyla ilgili açıklama

VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel i dolayısıyla ilimiz genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi günleri) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açması beklenmektedir. Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir.

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İstanbul Valiliği'nden seçim çalışmalarıyla ilgili açıklama
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