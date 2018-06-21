Kocaeli'de sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Mahmut Kutmur'un kullandığı 07 YED 80 plakalı domates, biber, fasulye ve patlıcan yüklü tır, Tavşanlı mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın ardından devrilen tırdaki sebzeler yolun Ankara ve İstanbul istikametine saçıldı.

Kazada yaralanan sürücü Kutmur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat otoyolun her iki istikametinde kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yola dağılan sebzelerin temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.