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'de lık operasyonu: 4 gözaltı

'de polisin yaptığı lık operasyonları neticesinde 8 bin litre kaçak mazot ve bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 10:06
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Emniyet Müdürlüğü lık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştiren ekipler, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 8 bin litre kaçak akaryakıt, bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 793 cinsel içerikli hap ve jel, 6 değişik boy ve figürlerde tarihi eser ile 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
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Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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