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Servis minibüsü askeri araca çarptı: 5 yaralı

'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile askeri aracın karıştığı nda 5 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 09:23
Servis minibüsü askeri araca çarptı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki 39 EN 238 plakalı minibüs, Kızılcıkdere köyü yakınlarında "cemse" diye de bilinen askeri araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Y. minibüste sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücü Mehmet Y. ile kazada yaralanan minibüsteki Semiha Ciğer, Ebru Günal ile askeri personel Mehmet İnan, Muhammet Kaplan ambulanslar ile Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Servis minibüsü askeri araca çarptı: 5 yaralı
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