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Son Dakika: 'da kaza... Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... -Harmancık Karayolu'nda meydana gelen nda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Cenazeye giden otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servise ait ambulanslar yönlendirildi. Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 14:11
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'nın Harmancık ilçesi yakınlarında, cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa'nın Dağ ilçesi Harmancık yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun Harmancık Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

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Son Dakika: Bursa'da kaza... Çok sayıda yaralı var
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