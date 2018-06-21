Trafik kazalarının sorumlusu anne ve babalar

Türkiye'nin dört bir yanında ihmallerin oluşumu ilgili araştırma ve gösteriler sahneleyen 'Kazasız Kul Olmaz
' ekibi sonuç bildirgesini yayımladı. İş ve trafik kazaları ile ilgili bağımsız kuruluş olan Kazasız Kul Olmaz ekibi birçok il ve ilçelerde sürücülerin sosyolojik ve psikolojik yapısıyla alakalı veriler topladı. Projenin yazarı ve yönetmeni Zahrettin Çelik, "Kazaya karışan sürücülere bakıldığında, çocuk yaşta trafik eğitimi almayanlar çoğunlukta görülüyor. Mesela Norveç, İngiltere, Hollanda, Estonya en az kaza yaşanan ülkelerdir. Bu ülkeler tamamı çocuk yaşta eğitime önem verildiği için her şey gayet yolunda gidiyor. Mütemadiyen cezalara hacet görmüyorlar. Çünkü herkes kurallara riayet ediyor" dedi.