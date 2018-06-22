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'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte ...

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da 'nda tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte Ankara'da ve Anadolu Meydanı çevresinde ... Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı?

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 09:24
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte Anadolu Meydanı yol durumu...

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tarafından bugün 'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması adına bazı tedbirler alındı.

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Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte Anadolu Meydanı yol durumu...
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