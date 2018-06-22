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Ayının saldırdığı adam uçurumdan düşüp öldü

Giriş Tarihi: 22.6.2018
Ayının saldırdığı adam uçurumdan düşüp öldü
'daki yaylada ayı saldırısına uğrayan kişi öldü. Arıbahçe köyüne ait yaylaya yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle hayvanlarını kontrol etmek amacıyla giden Yunus Tosunoğlu (38), aniden çam ağaçlarının arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Tosunoğlu'nun cenazesi çağrılan 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Afet ve Müdürlüğü ekiplerince askeri helikoptere alındı. Tosunoğlu'nun cenazesi daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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Ayının saldırdığı adam uçurumdan düşüp öldü
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