Başkan Tuna: Hain planlar bozulacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 24 Haziran'daki tarihi seçim öncesi başkentteki son durumu SABAH Ankara'ya değerlendirdi. Göreve geldiği günden bugüne Başkentin tüm ilçelerini defalarca gezdiğini ve bu ziyaretler esnasında binlerce vatandaşla görüştüğünü belirten Başkan Tuna, Ankaralıların 24 Haziran'da istikrardan yana bir karar vereceğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimden zaferle ayrılacağına inandığını söyledi.

TEVECCÜH ÇOK YÜKSEK

Ankaralıların ülkenin üzerinde oynanan oyunları 24 Haziran'da bozacağını belirten Başkan Mustafa Tuna, "Özellikle Ramazan ayında iftar programları vesilesi ile Ankara'nın tamamını gezdim. Hatta bazı ilçelere 2 ve 3 defa gittim. Bu vesile ile binlerce vatandaşımla birebir görüştüm. Bu görüşmeler neticesinde ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye olan teveccühün çok yüksek olduğu gözlemledim. Çünkü hamdolsun halkımız yaşananların ve oyunların farkında… Halkımız sadece projelerimiz için AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etmiyor, ülkenin bekasına ve geleceğine de bakıyor. Vatandaşlarımız dış mihrakların ve terör örgütlerinin ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları görüyor… Allah'ın izniyle de 24 Haziran günü bu oyunlar sandıkta bozulacak. Ankaralı hemşerilerimiz siyasetin tam kalbinde yaşıyor. Ankaralı siyaseti, memleket meselelerini çok iyi bilir. Bir oyun varsa bunu hemen hisseder. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın neden devam etmesi gerektiğini Ankaralı çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ MÜHRÜ VURUR

Ankaralıların bu seçimler üzerinden oynanan oyunlara karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağını vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Bazı adayların birer proje, birer kukla olduğu ayan beyan ortada. Bunu bana Evren'den Akyurt'a, Beypazarı'ndan Elmadağ'a nereye gitsem vatandaş söylüyor. Milletimizin farkındalığı ve feraseti çok yüksektir. Bazı adaylar atıp kesiyor… Zannediyorlar ki millet yiyor bunları. Vatandaş öyle sessiz sessiz durur ama sandıkta mührü vurur. Tıpkı 15 Temmuz'da tanka çıplak elle vurduğu gibi, tıpkı F-16'lara attığı taş gibi. Millet kendisine oyun oynamaya çalışan kuklalara tokatı çakar" dedi

İSTİKRARIN SÜRMESİ ŞART

Başkan Tuna AK Parti'nin Ankara projelerine de değinerek "AK Partimizin Seçim Beyannamesi'nde yer alan çok önemli projeler var. Bunların arasında sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi Ankaray'ın hem Mamak hem de ODTÜ yönünde uzatılması, Esenboğa Havalimanı'na metro projelerimiz var. Bunlara ek olarak; Siteler-Kuyubaşı ile Etlik Şehir Hastanesi - Forum Ankara arası metro projemiz yer alıyor. AKM alanına Millet Bahçesi gibi önemli bir doğa projemiz yer alıyor. Yine aynı bölgeye yeni stadyum yapılacak. Kahramankazan bölgesine yapılacak olan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hem başkentimizi savunma sanayinin merkezi yapacak hem de hemşerilerimize istihdam olanağı sağlayacak. Akyurt'a inşa edilecek olan fuar alanı ise bir yıl içerisinde tamamlanacak. Bu dev projelerinin devam etmesi için istikrarın sürmesi şart. Vatandaş zaten 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyor" şeklinde konuştu.