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Cinnet getiren baba 2 çocuğunu yaralayıp intihar etti

’ın Sason ilçesinde cinnet getiren baba, 2 oğlunu silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 12:14
Olay, 03.00 sıralarında Sason'un Aykutozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşlarındaki Hadi Y., tartıştığı oğulları Feyzullah Y. ile İsmail Y.'yi yaraladıktan sonra intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hadi Y. hayatını kaybederken, Feyzullah ve İsmail Y. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Cinnet getiren baba 2 çocuğunu yaralayıp intihar etti
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