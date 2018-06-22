Cinnet getiren baba 2 çocuğunu yaralayıp intihar etti

Olay, 03.00 sıralarında Sason'un Aykutozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşlarındaki Hadi Y., tartıştığı oğulları Feyzullah Y. ile İsmail Y.'yi yaraladıktan sonra intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hadi Y. hayatını kaybederken, Feyzullah ve İsmail Y. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman
Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.