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Çobanlar koyun sürüsüyle doluya tutuldu

’dan yola çıkan çobanlar koyun sürüsüyle ’un Horasan ilçesinde dolu yağışına tutuldu. Doluyla karışık , sel ve su baskınlarına neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 08:31 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 08:32
Çobanlar koyun sürüsüyle doluya tutuldu
'da doluyla karışık etkili oldu. Horasan ilçesine bağlı Yazılıtaş, Danişment, Aktaş, Kadıcelal köylerinde dereler taştı. Koyun sürüleriyle birlikte doluya yolda yakalanan çobanlar ise zor anlar yaşadı. 'dan, , Erzurum ovalarına yol alan çobanlar, "Sırılsıklam olduk. İşimiz zor. Dolu fena yağıyor" dedi.

Öte yandan 12. Bölge Müdürlüğünce 'nde sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada havanın bölge genelinde sabah saatlerine kadar az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Bölgede, Erzurum, , Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın çevrelerinde kısa süreli, aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Çobanlar koyun sürüsüyle doluya tutuldu
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