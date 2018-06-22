Leyla için özel birlik

Ağrı
'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışmalar sürerken, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i telefonla arayıp, 'Leyla elimizde başınız sağ olsun' diyen kişinin başka bir ilde yaşayan küçük yaştaki bir çocuk olduğu ve ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Leyla için Emniyet Genel Müdürlüğü' nden özel bir arama birliği Ağrı'ya geldi, çalışmalara başladı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor. Ankara'dan getirilen özel eğitimli köpekler de bir iz bulmak için köyün çevresinde aramalarını sürdürüyor. ASILSIZ İHBARDAN ÇOCUK ÇIKTI
Bu arada Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir gizli numaradan arandığını belirterek, "Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Gizli numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum ki. Bir dakika 45 saniye görüştük. Leyla'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Telefonu kapatmadan önce 'Leyla bizde. Başınız sağ olsun' dedi.
Sonra telefonu komutana götürdüm ve telefonu hemen kapattı" diye konuştu. Bunun üzerine güvenlik güçleri teknik inceleme başlattı. İnceleme sonucu ihbarı başka bir ilden küçük yaşta bir çocuğun yaptığı ve asılsız olduğu tespit edildi. Yaklaşık 15 ihbarı değerlendiren emniyet güçleri hiçbir delil bulamadı.