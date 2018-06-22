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ile programında 'nın babasına şoke eden telefon!

ile programında canlı yayın sırasında 'da kaybolan kız çocuğu Leyla'nın babasına şoke eden telefon geldi. Telefondaki kişi Leyla'nın babasına, 'Leyla elimizde başınız sağolsun' demiş.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:03
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Minik Leyla'nın babasına şoke eden telefon!

'da kaybolan küçük kız çocuğu Leyla ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan ile Programında Leyla ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Günlerdir kayıp olan küçük kız çocuğu Leyla'nın babasına canlı yayın sırasında telefon geldi. 'nın amcası Yusuf Bey, canlı yayında küçük kızın babasına gelen o telefon ile ilgili konuştu.

LEYLA ELİMİZDE BAŞINIZ SAĞOLSUN!

Özel numaradan arayan bir kadının kısık bir ses ile "Leyla elimizde, başınız sağ olsun demiş'' açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Müge Anlı ile stüdyoda bulunanlar şoke oldu. Leyla'nın amcası Yusuf Bey sözlerine '' İnanmıyoruz bu numaraya. Özel numara çok arıyordu ama konuşmuyorlardı. Bu kez konuştular' diye devam etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Minik Leyla'nın babasına şoke eden telefon!
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