Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Minik Leyla'nın babasına şoke eden telefon!

Ağrı'da kaybolan küçük kız çocuğu Leyla ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Leyla ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Günlerdir kayıp olan küçük kız çocuğu Leyla'nın babasına canlı yayın sırasında telefon geldi. Minik Leyla'nın amcası Yusuf Bey, canlı yayında küçük kızın babasına gelen o telefon ile ilgili konuştu.

LEYLA ELİMİZDE BAŞINIZ SAĞOLSUN!

Özel numaradan arayan bir kadının kısık bir ses ile "Leyla elimizde, başınız sağ olsun demiş'' açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Müge Anlı ile stüdyoda bulunanlar şoke oldu. Leyla'nın amcası Yusuf Bey sözlerine '' İnanmıyoruz bu numaraya. Özel numara çok arıyordu ama konuşmuyorlardı. Bu kez konuştular' diye devam etti.