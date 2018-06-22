Nikahta akrabanın yaptığı sürpriz davetlileri şoke etti
Nikah memurunun,"Bu nikahın kıyılmasında tarafımızca yapılan incelemelerde hiç bir engel görülmemiştir" sözlerini tamamladığı anda akrabası içeri girerek gelinden habersiz 'İtirazım var, bu nikah kıyılamaz' diyerek pastayı getirmesi gelin başta olmak üzere herkesi şaşırttı. Organizasyondan haberi olmayan nikah memuru 'Bu nikah kıyılamaz' diyerek defteri kapattı. Nikah memurunun ikna edilmesiyle nikah kaldığı yerden devam etti
Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:11Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 11:49
Tokat'ın Zile ilçesinde çiftler nikah masasında 'evet' demeyi beklerken gelinin damada doğum günü sürprizi, akrabasının 'itirazım var' demesi ve nikah memurunun defteri kapatmasıyla gelin adayı hayatının şokunu yaşadı.