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Parmak izi bırakmamak için "sinekliği" de çaldı ama...

'da evden iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Mutfağın açık penceresinden giren şüphelinin 2 bin lira ile cep telefonu ve pencereye takılan sinekliği çaldığını belirledi. Parmak izi bırakmamak için her şeyi yapan zanlı çevredeki güvenlik kamerasından tespit edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 16:38
Parmak izi bırakmamak için sinekliği de çaldı ama...

'un İlkadım ilçesinde evden yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Kazımkarabekir Mahallesi'nde ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde incelemede bulunan ekipler, mutfağın açık penceresinden giren şüphelinin 2 bin lira ile cep telefonu ve pencereye takılan sinekliği çaldığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri hırsızlık zanlısı Hakan K.'yı (23) yakaladı.

BAKIN SİNEKLİĞİ NEDEN ÇALMIŞ!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Zanlının sinekliği, parmak izinden yakalanmamak için çaldığı öğrenildi.

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Parmak izi bırakmamak için "sinekliği" de çaldı ama...
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