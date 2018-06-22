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ATV'de ile programında minik Leyla'nın babasına şoke eden telefon!

'nin televizyonu ATV ekranlarında yayınlanan ile programında şoke eden bir olay yaşandı. 'nın Bezirhane ilçesinde Bayram ziyaretine gittikleri sırada dedesinin evinden kaybolan 4 yaşındaki minik 'in işlendiği programda, Leyla'nın babasına gelen telefon günün konusu oldu. Leyla'nın babası Nihat Aydemir'e gelen telefonda, 'Leyla elimizde, başınız sağ olsun demişler' iddiasında bulunuldu.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 11:47
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında minik Leyla'nın babasına şoke eden telefon!

ATV ekranlarında yayınlanan ile programında günün konusu 'da kaybolan minik idi. Yayın sırasında Leyla'nın amcası 'e uzatılan mikrofon sonrasında canlı yayın stüdyosu adeta buz kesti.

İŞTE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA YAŞANAN O ANLAR

Leyla ile ilgili şoke eden gelişme Müge Anlı'da

Amca Yusuf Aydemir, kardeşine bir telefon geldiği ve bu telefonda 'Leyla elimizde, başınız sağ olsun' dediklerini iddia etti. Amca Aydemir, gelen telefonda arayan kişinin bir kadın olduğu ve kısık sesle konuştuğunu da sözlerine ekledi.

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ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında minik Leyla'nın babasına şoke eden telefon!
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