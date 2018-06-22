ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında minik Leyla'nın babasına şoke eden telefon!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günün konusu Ağrı'da kaybolan minik Leyla Aydemir idi. Yayın sırasında Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e uzatılan mikrofon sonrasında canlı yayın stüdyosu adeta buz kesti.

İŞTE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA YAŞANAN O ANLAR

Leyla ile ilgili şoke eden gelişme Müge Anlı'da

Amca Yusuf Aydemir, kardeşine bir telefon geldiği ve bu telefonda 'Leyla elimizde, başınız sağ olsun' dediklerini iddia etti. Amca Aydemir, gelen telefonda arayan kişinin bir kadın olduğu ve kısık sesle konuştuğunu da sözlerine ekledi.