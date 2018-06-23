Denizli'de cinayet: 1 ölü

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi işletme sahibi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de eğlence mekanı sahibi Kerim Örki (50), sabaha karşı müşteri olarak gelen Oktay Yanıkan'la (26) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından işletme sahibi Örki, Yanıka'na ateş etti. Başına kurşun isabet eden Yanıkan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Örki, yakalanarak gözaltına alındı.