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'de cinayet: 1 ölü

ilçesinde bir kişi eğlence mekanı işletmecisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 12:26
Denizli'de cinayet: 1 ölü

'nin ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi işletme sahibi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de eğlence mekanı sahibi Kerim Örki (50), sabaha karşı müşteri olarak gelen Oktay Yanıkan'la (26) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından işletme sahibi Örki, Yanıka'na ateş etti. Başına kurşun isabet eden Yanıkan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Örki, yakalanarak gözaltına alındı.

Öldürdüğü eşinin son anlarını anlattı...

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Denizli'de cinayet: 1 ölü
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