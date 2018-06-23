Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karayoluna çıkan şahıs otomobilin çarpması sonucu öldü

Karayoluna çıkan şahıs otomobilin çarpması sonucu öldü

’nın Kulu ilçesi yakınlarında karayoluna çıkan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:44
Karayoluna çıkan şahıs otomobilin çarpması sonucu öldü

, saat 05.30 sıralarında Kulu Makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametine seyir halinde M.S.Ü. idaresindeki 34 DP 8120 plakalı otomobil, karayoluna çıkan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs şarampole fırlarken, otomobil sürücüsü de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerisevk edilenlen sağlık ekipleri şarampoldeki şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Cesedin 40 yaşlarında bir erkek şahsa ait olduğu tespit edildi.

KAZA YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olayın ardından kaza na bildirildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından çarpan otomobil ve kaza yerinde inceleme yapıldı. Otomobil sürücüsü M.S.Ü. de ambulans ile Kulu Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika! Adana'da apart otelde gece yarısı korkunç olay...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karayoluna çıkan şahıs otomobilin çarpması sonucu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN