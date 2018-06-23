Öldürdüğü eşinin son anlarını anlattı...

Olay, 25 Mayıs tarihinde Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Erdoğan Er, 2 çocuğunun annesi, boşandığı Fatma Gülistan ile konuşmak için çalıştığı işyerinin önüne gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu Erdoğan Er, Gülistan'ı, vücudunun 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Gülistan, çağrılan ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gülistan, 17 Haziran günü, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gülistan, Tuzlukçu ilçesine bağlı Pazarkaya Mahallesi'nde gözyaşları içinde defnedildi. Olayın ardından kaçan kaçan Erdoğan Er, aynı gün saklandığı ormanlık alanda yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.