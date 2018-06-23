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Öldürdüğü eşinin son anlarını anlattı...

Konya'nın Akşehir ilçesinde anlaşmalı olarak boşanan eşi Erdoğan Er (45) tarafından bıçaklanan Fatma Gülistan (28), 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tutuklanan Erdoğan Er, ifadesinde, Gülistan'dan kendisine tekrar şans tanıyıp birleşmek istediğini belirterek, ''Fatma, 'Artık boşandık. Sen bana karışamazsın. Hayatımı yaşayacağım' dedi. Bende bunun üzerine onu bıçaklayıp olay yerinden kaçtım. Eşimin dolayı bu olay yaşandı" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 12:15
Öldürdüğü eşinin son anlarını anlattı...

Olay, 25 Mayıs tarihinde Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Erdoğan Er, 2 çocuğunun annesi, boşandığı Fatma Gülistan ile konuşmak için çalıştığı işyerinin önüne gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu Erdoğan Er, Gülistan'ı, vücudunun 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Gülistan, çağrılan ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gülistan, 17 Haziran günü, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gülistan, Tuzlukçu ilçesine bağlı Pazarkaya Mahallesi'nde gözyaşları içinde defnedildi. Olayın ardından kaçan kaçan Erdoğan Er, aynı gün saklandığı ormanlık alanda yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öldürdüğü eşinin son anlarını anlattı...
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