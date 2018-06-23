Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Park halindeyken hareket eden vinç, 2 kişiye çarptı

Park halindeyken hareket eden vinç, 2 kişiye çarptı

’nın Siverek ilçesinde, nda park halindeyken geri hareket eden vinç, yoldan geçen 2 kişiye çarptı. Yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:36
Park halindeyken hareket eden vinç, 2 kişiye çarptı

, dün akşam saatlerinde Bulvarı'ndaki bir nda meydana geldi. Murat Yarış'ın istasyonda park ettiği 63 EN 280 plakalı vinç, aniden geri hareket etti. Vinç, önce istasyondaki flama direkleri ile reklam panolarına, ardından da bu sırada yoldan geçen Bekir Asinç ve Bünyamin Konca'ya çarptı. Yere yığılan 2 genç, vincin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

TEDAVİYE ALINAN GENÇLERİN SAĞLIK DURUMU...

Yaralı gençler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çevrede korkuya yol açan vincin hareket etmesi, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde park halindeyken vinci hareket ettiği ve direkler ile panolara çarptığı görülüyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak yağış uyarısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Park halindeyken hareket eden vinç, 2 kişiye çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN