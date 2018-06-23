Şanlıurfa'da silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda aralarında kız alma meselesinden dolayı husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TUTUKLANDILAR!

Olaya karışan kişilerin tespit edilmesi için güvenlik kameralarını inceleyen polis, Suriye uyruklu Valid Abdullah ve Hasan Süleyman'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.