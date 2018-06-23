Sivrisinek hayatını altüst etti

Tayland'da yaşayan 40 yaşındaki sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel
8 Haziran'da sivrisinek ısırığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Defalarca hastanede tedavi gören Bilginel son olarak İnstagram hesabında "Benim için dua edin" notuyla yayınladığı videoda "5 gündür çok hastayım. Bir sivrisinek insanın hayatını altüst edebiliyor" diyerek, yardım çağrısında bulundu. 14 Haziran'da Sağlık Bakanlığı
konuyla ilgili devreye girerek, sanatçıya yardımcı olabileceklerini bildirdi. Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, sanatçı ile iletişime geçti. Bilginel, Çağan'a, her yerinin şiş olduğunu ve hastanede sadece serum takılıp eve gönderildiğini belirtti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri olarak İstanbul
112'de görev yapan Dr. Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Ahmet Dörtok'tan oluşan sağlık ekibi Tayland'a gönderildi. Leyla Bilginel dün 12.30 itibariyle tarifeli uçakla sağlık ekibinin refakatinde İstanbul'a getirilerek Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit "Şu an hastalığı gerilemiş vaziyette. Enfeksiyon uzmanları tarafından hastanemizde takip ediliyor. Hayati tehlikesi yok. Bulaşıcılığı yok" diye konuştu.
Leyla Bilginel, "Ne varsa Türk hekimlerinde var. Türkiye'nin sahip çıkması, insana güven veriyor" dedi.