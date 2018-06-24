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500 bin liralık lüks otomobilden taksi

Giriş Tarihi: 24.6.2018
500 bin liralık lüks otomobilden taksi
'nde yaşanan düşüş, birçok taksiciyi memnun etti. Bu indirimden yararlanan Mersinli taksici Sencer Alkan da son model bir otomobili taksi yaptı. Piyasa değeri 500 bin lira olan taksiyi görenler dönüp bir daha bakıyor. 25 yıldır taksici olduğunu, babasının da 55 yıldır taksicilik yaptığını belirten Alkan, "Babadan oğla, oğuldan kardeşe, bizden de çocuklara kalacak. Bu işi severek yapıyoruz. Daha önce de lüks araba almıştık ama bu ayrı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız biz ticari taksicilere imkan sağladı. 'de bunun gibi hizmet yok" dedi.
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500 bin liralık lüks otomobilden taksi
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