7 saat sonra mutlu son

Türkiye Taş Kömürü İşletmesi'nin (TTK
) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, önceki akşam saat 20.00 sıralarında eksi 340 ile 460 kodları arasında göçük meyana geldi. 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. İşçilerin, aynı vardiyada çalışan mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında iki işçinin bulunduğu bölüme geçmek isterken fenalaşan Ferdi Oral
, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmaları aralıksız sürdüren ekipler, Recep Yurtseven ile Mevlüt Karagöl'ü 7 saat sağ olarak kurtardı. İşçilerin kurtarıldığı haberini çalışmaları olay yerinden takip eden Zonguldak
Valisi Ahmet Çınar verdi. Maden ocağının girişinde endişeyle bekleyen işçilerin yakınları, müjdeli haberi alınca sevinç gözyaşlarına boğuldu. İki işçinin durumunun iyi olduğu bildirildi. 'DİREK GİTTİ'
Göçükten
ilk kurtarılan işçi Ferdi Oral yaşananları şöyle anlattı: "Malzeme almak için yukarıya giderken, usta 'direk gitti' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine geri döndüm. Göçüğün arkasından dolanarak arkadaşların bulunduğu yere doğru yöneldik. 30 santimetre çapında bir delikten geçtim. Arkadaşlarımın hayatını kurtarmaya çalıştım. Yarım saat kadar bir mücadele verdik. Sonra şoka girmişim." ŞABAN YILMAZ