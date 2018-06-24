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’na giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Serinlemek amacıyla baraj gölüne giren ikisi kardeş 3 çocuk da boğularak can verdi. Çocuklarının boğulduğunu öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Alibeyköy Barajı’na giren 3 çocuk hayatını kaybetti
'da serinlemek amacıyla 'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti. Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1427 Sokak'ta oturan 11 yaşındaki Nurullah Yanar ve 8 yaşındaki kardeşi ile mahalle arkadaşları (11) dün öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na gitti. Serinlemek amacıyla suya giren 3 çocuk bir anda gözden kayboldu. Baraj kenarında bulunan vatandaşlar, çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanar'ı sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Nurullah Yanar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözden kaybolan Şefik Yanar ile Mustafa Altan'ın bulunması için olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda Yanar ve Altan da sudan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak iki çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları fenalık geçirdi.
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Alibeyköy Barajı’na giren 3 çocuk hayatını kaybetti
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