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'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

’da, gece saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yollarda su dere yatağına dönerken, bazı iş yerlerini ve katlarını su bastı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 06:52 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 06:55
Bartın'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. Bazı yollar belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Rögarların taşması nedeniyle kent merkezi ile bölge yolları -Zonguldak, Bartın-Karabük yolu üzerinde biriken sularda araçlar güçlükle ilerledi. Aşırı yağış sonrasında bazı iş yerini ve katlarını sular bastı.

ve karayolları ekipleri ile belediye ekipleri su ve molozlar nedeniyle ulaşımın aksadığı kent merkezi Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçe yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden aniden bastıran şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen olumsuzlar karşısında kriz masası oluşturduklarını ve görevli bütün personeli göreve çağırdıklarını söyledi.
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Bartın'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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